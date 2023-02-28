أكاديمية البحث العلمى: زيادة سنوية للميزانية رغم الظروف العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صقر، خلال برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن مصر تتقدم بخطوات غير مسبوقة نحو تشجيع البحث العلمى والابتكار، مشيرا إلى أن 20 ألف طالب استفادوا من برنامج تنمية مهارات العلوم والابتكار عند الطلاب.

وأكد، أن أكاديمية البحث العلمى بها عدة برامج لتشجيع الابتكار والمبتكرين والنوابغ فى مجال البحث العلمي، من خلال آليات مختلفة على رأسهم برنامج جامعة الطفل لطلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والذى تنفذه الأكاديمية مع الجامعات المصرية.