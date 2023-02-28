ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - الأرصاد الجوية
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، أن هناك ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، بدرجات تتراوح من 3 إلى 5 درجات.
وقالت، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وأضافت الأرصاد، أن الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تشهد انتشارا للشبورة.
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