قطع المياه 12 ساعة اليوم عن مناطق بالقاهرة

ويأتى ذلك نظرا للقيام بأعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لزوم تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه
أوضحت الشركة، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً اليوم الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
وأكدت الشركة، أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .
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