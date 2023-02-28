عاجل.. شحاتة العرابى يكشف لـ«دوت الخليج» تفاصيل استمراره فى إذاعة القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وأوضح العرابى، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن هناك لقاء سيجمعه مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وإدارة إذاعة القرآن الكريم من أجل الاتفاق على تفاصيل الاستمرار بالإذاعة الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاستمرار سيكون من خلال تقديم بعض الفقرات أو برنامج معين سيتم تحديده، مؤكدا أن ما حدث ليس مدا للعمل لأن القانون لا يتيح المد فى الوظيفة بعد سن الستين، ولكنه استمرار للصوت الإذاعى من خلال البرامج الإذاعية.

وقال، إنه لم يكن يتوقع حالة الحب التى أظهرها له الكثير من المتابعين لأخبار الإذاعة المصرية، عبر المنصات المختلفة، بعد ظهوره الأخير بإذاعة القرآن الكريم.