جدة - نرمين السيد - وأوضح العرابى، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن هناك لقاء سيجمعه مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وإدارة إذاعة القرآن الكريم من أجل الاتفاق على تفاصيل الاستمرار بالإذاعة الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستمرار سيكون من خلال تقديم بعض الفقرات أو برنامج معين سيتم تحديده، مؤكدا أن ما حدث ليس مدا للعمل لأن القانون لا يتيح المد فى الوظيفة بعد سن الستين، ولكنه استمرار للصوت الإذاعى من خلال البرامج الإذاعية.
وقال، إنه لم يكن يتوقع حالة الحب التى أظهرها له الكثير من المتابعين لأخبار الإذاعة المصرية، عبر المنصات المختلفة، بعد ظهوره الأخير بإذاعة القرآن الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. شحاتة العرابى يكشف لـ«دوت الخليج» تفاصيل استمراره فى إذاعة القرآن الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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