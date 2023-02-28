تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون هناك، خلال الأيام المقبلة، ارتفاع جديد فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
ويكون الطقس حارا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
فيما تنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
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