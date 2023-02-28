ذا بيست 2022.. أليكسيا بوتياس تحصد جائزة أفضل لاعبة فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 فبراير 2023 12:30 صباحاً - حصلت أليكسيا بوتياس نجمة فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعبة في العالم والتي تسلمتها خلال حفل جوائز The Best لعام 2022، المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كالتالي:

بيث ميد (إنجلترا / آرسنال).

أليكس مورجان (الولايات المتحدة الأمريكية / أورلاندو برايد / سان دييجو ويف).

أليكسيا بوتياس (إسبانيا / برشلونة).

كما وصل الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، والأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا، والفرنسي أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لنادي أرسنال، وغيرهم.

وتعتبر "ذا بيست" جوائز سنوية يقدمها الفيفا للأفضل فى عالم كرة القدم للعام المنتهى 2022، حيث يتم التقييم على الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة بين 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022.

وتشمل جوائز الفيفا فى حفل الأفضل الليلة، 9 جوائر هى: أفضل لاعبة، أفضل لاعب، أفضل مدرب للسيدات، أفضل مدرب رجال، أفضل حارسة مرمى، أفضل حارس مرمى للرجال، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، جائزة فيفا للجماهير".

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله فى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بالإضافة إلى كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني.

وتواجد الثلاثي ميسي ومبابي وبنزيما في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 " The Best" بعد المستويات الرائعة التي قدمها كل منهم سواء مع ناديه أو منتخب بلاده خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى النجم الأرجنتينى ميسي للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعدما حصد الجائزة للمرة الأولى في عام 2019، خاصة عقب نجاحه في قيادة منتخب بلاده نحو التتويج بلقب بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر على حساب منتخب فرنسا.

فيما ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم 2022، كل من: مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، ونظيره في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي والمدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا.