رفع 1200 حالة إشغال وتعد على الطريق بشارعى كعبيش والأربعين بالهرم (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، حملة مكبرة، من خلال حى الهرم، بالاشتراك مع شرطة المرافق بالحى، على المقاهى المفترشة للطريق العام بشارع الأربعين المتفرع من شارع كعبيش، وإعادة الانضباط للشارع، وإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات على حرم الطريق.





جاء ذلك بناء على تكليف أحمد راشد، محافظ الجيزة، حى الهرم، برفع التعديات والإشغالات للمقاهى والكافيهات، بشارع كعبيش والأربعين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. أسفرت الحملة، عن غلق وتشميع المقاهى المخالفة، ومصادرة كل المضبوطات، ورفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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