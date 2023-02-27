مساهمات «ابدأ» فى تحقيق التمكين الاقتصادى لفئات قرى حياة كريمة (فيديوجراف)

وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية.
يأتى ذلك إلى جانب تذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد مصانع جديدة، وخلق فرص عمل للحد من البطالة ودعم العمالة غير المنتظمة.
تعد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، ذراعا اقتصاديا لمبادرة حياة كريمة، كما تتكامل أهدافها مع أهداف الدولة نحو تحقيق النمو المستدام.
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