جدة - نرمين السيد - شارك التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى معرض «ديارنا» للحرف التراثية واليديوية، لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، وتدريب وتأهيل السيدات الريفيات المعيلات على الحرف.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، جوانب مشاركة التحالف، من تسليم السيدات، الأنوال وإمدادهن بالخامات وتسويق منتجاتهن، لتحقيق العائد الأفضل، من المنتجات صديقة البيئة لإحياء الحرف التراثية التى تكاد تندثر، وخلق فرص عمل غير تقليدية تؤمن داخلا شهريا للسيدات، وتوطين الصناعات اليدوية بالقرى المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة مؤسسات التحالف الوطنى فى معرض ديارنا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.