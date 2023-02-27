”البيئة” تُحذّر المواطنين من طقس الـ60 ساعة المقبلة.. ”الزموا بيوتكم.. الهواء به...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 10:26 مساءً - أهابت وزارة البيئة، اليوم الإثنين، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية؛ تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق على مدار 3 أيام تشمل الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه المتوقع خلال الفترة من اليوم الإثنين وحتى نهاية يوم الأربعاء، أن تكون التهوية سيئة مع انخفاض ملحوظ في الطبقة الحدية خاصة خلال المساء والصباح الباكر مما يزيد الإحساس بتركيز الملوثات خاصة غدًا وبعد غد كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

كما أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.