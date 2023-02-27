متحدث الخارجية: الرئيس السوري قدم الشكر لمصر على حسن استضافة اللاجئين السوريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 10:26 مساءً - أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر حكومة وشعبا تقف إلى جانب سوريا وتركيا في محنتها عقب الزلزال المدمر من أول يوم.

وأضاف “أبو زيد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تعمل علي تقديم كل ما يمكن من دعم للدولتين ورسال مواد إغاثية لهما، لافتا إلى أن ١٥٠٠ طن مساعدات لسوريا و١٢٠٠ طن أخرى لتركيا مقدمة من مصر.وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى بشار الأسد ووزير الخارجية، وكان اللقاء على مستوى راق وعال، لافتا إلى أن الرئيس السوري شكر مصر على حسن استضافة اللاجئين السوريين.