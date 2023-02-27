صحة الغربية تشن حملات مكثفة للكشف على مياه الشرب ومراكز الغسيل الكلوى

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، الدكتور أسامة أحمد بلبل، إن المديرية تشن حملات مكثفة للكشف على مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بدأت فى أول يناير من العام الماضى وتستمر حتى تاريخه، وذلك بعد تشكيل لجان موسعة لمناقشة أوجه القصور وما استجد من قرارات وتعليمات خاصة بالعمل والمرور الدورى ومتابعة الأعمال.





وأوضح وكيل وزارة الصحة -فى تصريح اليوم الإثنين - أنه تم أخذ عينات من شبكات المياه للفحص الكيماوى والبكتريولوجى، و661 عينات طرود محطات مياه الشرب المرشحة والجوفية، و86 عينة من مآخذ مياه الشرب، منها 44 محطة مياه شرب مرشحة ونقالى. وأشار إلى إجراء حملات مرور دورية على محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومخاطبة الشركة بجميع العينات غير المطابقة لاتخاذ اللازم نحو إجراء غسيل وتطهير استثنائى للشبكات والمحطات، ومخاطبة مديرى مراكز الغسيل الكلوى والأندية وأماكن حمامات السباحة ومديرية الرى بالغربية التى جاءت عيناتها غير المطابقة للعمل على إجراء تطهير واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. وأضاف أنه تم أخذ 52 عينة مخلفات صناعية من السيب النهائى للمنشآت الصناعية بدائرة المحافظة، التى تصرف على المجارى المائية طبقا للقانون 48 لسنة 82 مع إخطار مديرية الرى بالغربية بنتائج التحليل وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال العينات غير المطابقة، بالإضافة إلى بحث 26 شكوى صحة بيئة وتم إزالة أسبابها وتحرير 84 محضر مخالفة صحية.

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