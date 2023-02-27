وزير قطاع الأعمال: حصر للأصول غير المستغلة.. وبدائل لتحقيق الاستفادة منها

جدة - نرمين السيد -

وأضاف الوزير، فى رده على أسئلة السادة أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، اليوم الإثنين، أن هذه الاستراتيجية تأتى متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التى حددت الأنشطة الاقتصادية التى ستتواجد بها الدولة والقطاعات التى سيتم التخارج منها لصالح الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو الدخول والمساهمة فى صناعات استراتيجية جديدة بهدف توطين الصناعة وخفض الواردات واحلال المنتج المحلى.

وأجاب المهندس محمود عصمت، على استفسارات النواب حول العديد من المشروعات الجديدة والتطوير والتحديث فى قطاعات عديدة، ومنها مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، بدءا من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى المنتج النهائى، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصرى وكذلك إنشاء معاصر للزيوت داخل المحالج المطورة.

وتطرق المهندس عصمت إلى تجربة زراعة القطن قصير التيلة التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام بمنطقة شرق العوينات.

وأوضح أنها حققت نتائج إيجابية خلال الموسم الماضى بإنتاجية حوالى 10 قناطير للفدان، والتى تهدف إلى تقليل الواردات من الأقطان قصيرة التيلة، وتوفير مستلزمات الصناعة من هذه النوعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية للحفاظ على القطن المصرى طويل التيلة.

وأشار الوزير إلى مشروعات تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس والمساهمة مع القطاع الخاص فى مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بأسوان والتى تشمل إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك ونترات الأمونيا، لافتا إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركاتها التابعة لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن الوزارة لديها حصر دقيق لكل الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات، وتم الاستفادة من بعض هذه الأصول من خلال مبادلتها بمديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية.

وأوضح المهندس محمود عصمت أن العمالة تمثل أحد أهم الأصول لدى الشركات التابعة، إذ تحرص الوزارة على الاستثمار بالعنصر البشرى من خلال التدريب وإعادة التأهيل فى النواحى الفنية والإدارية لرفع كفاءته وتنمية مهاراته وقدراته.

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت مؤخرا فى إنتاج نماذج من مركبات للنقل الجماعى تعمل بالغاز الطبيعى وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن هذه المركبات تشمل أحجام مختلفة من سيتى باص ومينى - ميدى باص وميكروباص.

وأكد المهندس عصمت أن هناك مباحثات حالية مع شركة كبرى للتوسع فى صناعة المادة الخام اللازمة لصناعة الأدوية ضمن خطة تطوير شاملة لهذا القطاع.

ونوه بأن شركات قطاع الأعمال العام مستمرة فى العمل والإنتاج لسد احتياجات السوق خاصة فى القطاعات الحيوية المهمة مثل الأسمدة والأدوية والصناعات المعدنية مثل الألومنيوم وغيرها.