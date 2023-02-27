WATCH IT تروج لـ رسالة الإمام: انتظروا النجم خالد النبوى.. رمضانك عندنا

جدة - نرمين السيد - وعلقت المنصة: "انتظروا النجم خالد النبوى فى مسلسل رسالة الإمام على WATCHIT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم". والمسلسل بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربى، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السورى ليث حجو. ومن المقرر عرض المسلسل على فضائية "الحياة".

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