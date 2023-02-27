حفل THE BEST.. السجادة الخضراء تستعد لاستقبال نجوم كرة القدم "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 09:30 مساءً - أصبحت السجادة الخضراء جاهزة لاستقبال نجوم كرة القدم فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين فى العاصمة الفرنسية باريس، للكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم The Best لعام 2022.

وتشمل جوائز الفيفا فى حفل الأفضل الليلة، 9 جوائر هى: أفضل لاعبة، أفضل لاعب، أفضل مدرب للسيدات، أفضل مدرب رجال، أفضل حارسة مرمى، أفضل حارس مرمى للرجال، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، جائزة فيفا للجماهير".

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله فى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بالإضافة إلى كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني.

وتواجد الثلاثي ميسي ومبابي وبنزيما في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 " The Best" بعد المستويات الرائعة التي قدمها كل منهم سواء مع ناديه أو منتخب بلاده خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى النجم الأرجنتينى ميسي للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعدما حصد الجائزة للمرة الأولى في عام 2019، خاصة عقب نجاحه في قيادة منتخب بلاده نحو التتويج بلقب بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر على حساب منتخب فرنسا.

فيما ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم 2022، كل من: مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، ونظيره في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي والمدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وتعتبر "ذا بيست" أو الأفضل جوائز سنوية يقدمها الفيفا للأفضل فى عالم كرة القدم للعام المنتهى 2022، حيث يتم التقييم على الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة بين 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022.