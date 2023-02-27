إيقاف عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بالقمح لحين حصاد المحصول

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، منشورا بإيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد.





وبحسب بيان وزارة الموارد المائية والرى، يأتى ذلك حفاظا على المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.

كما يأتى فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح، وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى، وفى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.