وبحسب بيان وزارة الموارد المائية والرى، يأتى ذلك حفاظا على المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.
كما يأتى فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح، وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى، وفى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بالقمح لحين حصاد المحصول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.