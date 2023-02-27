محافظ الدقهلية: الكشف على 99 ألفا و113 طالبا وطالبة للقضاء على فيروس C

جدة - نرمين السيد - أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، توقيع الكشف الطبى على 99 ألفا و113 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى" لطلاب الصف الأول الإعدادى للعام الدراسى 2023/2022 من إجمالى 128 ألفا و964 طالبا وطالبة بنسبة إنجاز 77 %، بجانب الكشف الطبى على 933 مواطنا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف على مرضى ضمور العضلات منذ انطلاق الحملة وحتى الآن والتى يتم تنفيذها داخل عيادة العباسى للتأمين الصحى بالمنصورة.





وأكد مختار - فى بيان اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بصحة وحياة المواطنين لذا أطلق العديد من المبادرات الصحية ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المبادرات للوصول إلى كافة أطياف الشعب فى مختلف قرى ومدن مصر. من جانبه أشار الدكتور محمد عبدالخالق مدير عام التأمين الصحى بالدقهلية إلى نتائج مبادرة القضاء على فيرس "سى" لطلاب الصف الأول الإعدادى، وقال إن هناك 41 حالة إيجابية " per "، وعدد 16 حالة سلبية " per "، وأن عدد الحالات التى تلقت العلاج بلغت 40 حالة، كما أوضح أن نتائج مبادرة الكشف على مرضى ضمور العضلات أسفرت عن 16 حالة مؤكدة ضمور عضلات شوكى أقل من سنتين، و26 حالة مؤكدة ضمور عضلات شوكى أكبر من سنتين، و171 حالة شلل دماغى، و32 حالة اضطرابات وراثية، و3 حالات صرع، و127 حالة دوشين، و3 حالات ضمور عضلى بيكر، و269 حالة أخرى.

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