جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمشروعات مياه الشرب بدائرة مركز أخميم بحضور نائبه أحمد سامى القاضى والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.
واستمع المحافظ - خلال الجولة- إلى شرح مفصل عن محطة المياه والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر/ ثانية، وتخدم 44 ألف نسمة بقريتى "الأحايوة شرق، والكولة"، وتضم المحطة "مأخذ، ومبنى المرشحات، وخزان أرضى، وعنبر الطلمبات المرشحة، وعنبر الشبة والكلور، ومعمل المحطة "، مشيدا بالمستوى المتميز للمحطة على مستوى الإنشاءات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، مؤكداً أن المحافظ تشهد طفرة غير مسبوقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
من جانبهم عبر أهالى القرية عن سعادتهم بالمحطة الجديدة التى ساهمت فى توفير كوب مياه نظيف لهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرة "حياة كريمة"، وما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع ساهمت فى تغيير واقف الريف بقرى سوهاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بقرية «الأحايوة» بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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