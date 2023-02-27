وزيرة الهجرة وشباب المصريين بالخارج يشاركون فى تعبئة كراتين رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال السفيرة سها جندى، كل من الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، والمهندسة أمل مبدى، الرئيس التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير.

وثمنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة إفطار صائم والتى تستهدف توزيع الكراتين الغذائية على المستحقين من الأسر المصرية.

وأكدت أن الحملة تندمج مع المرحلة الثانية لمبادرة "اتكلم عربى"، وهى "جذورنا المصرية" من خلال نشر مبادئ تربى عليها المجتمع المصرى فى تعزيز التكافل الاجتماعى وتقديم المساعدات الانسانية للأسر الاكثر احتياجا.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها بمشاركتها مع وفدا من شباب المصريين بالخارج، فى فعاليات حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير هذا العام.

وقالت إنها رسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ عليها المصريين منذ القدم فى الترابط والتراحم، خاصة وأن شهر رمضان هذا العام سيشهد صيام المسلمين والأقباط.

فيما أثنت السفيرة سها جندى على عودة الخيم الرمضانية هذا العام ضمن إطار حملة إفطار صائم خاصة بعد توقف الخيم الرمضانية طوال الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، قائلة إن الخيم هذا العام سيكون لها مذاق خاص فى تعزيز ملامح مصرية مبهجة، افتقدناها كثيرا بسبب كورونا.

وفى السياق ذاته، وصف وفد شباب المصريين بالخارج المشارك فى تعبئة الكراتين الغذائية، إتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى حملة إفطار صائم، بأنها فرصة عظيمة لخدمة مصر من خلال المشاركة بأيديهم فى تعبئة الكراتين التى ستصل للمستحقين فى جميع ربوع مصر.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، عن تقديره وشكره الكبير لمشاركة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فى حملة "إفطار صائم"، وتعبئة كراتين شهر رمضان المبارك.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات وصولا للمحافظات الحدودية، فضلا عن رصد احتياجات الأسر بشكل دورى من خلال مكاتب مؤسسة مصر الخير الميدانية بالمحافظات لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة لهم وتنوعها.

وأوضح الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير أن تعبئة كراتين شهر رمضان جزء منها نشر مفهوم التطوع من خلال مشاركة طلاب الجامعات والمدارس وكذلك مشاركة مراكز الشباب مع مشاركة المتبرعين أنفسهم.

وأشار إلى وجود برامج ومحاور متعددة فى حملة "إفطار صائم" ومنها كرتونة الخير، وكرتونة الستر، وكرتونة سند الأسرة، فضلا عن "كارت الخير" الذى يتيح للأسرة اختيار ما يحتاجونه من السلع، وعودة الخيم الرمضانية لإفطار الصائمين وإفطار قرية والوجبات الساخنة للإفطار ووجبات السحور.

فيما وجهت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، الشكر لوزيرة الهجرة على وجودها لدعم مبادرات الخير، واستعرضت جهود المؤسسة فى حملة "إفطار صائم" هذا العام ووجهت الدعوة لكل المصريين فى الداخل والخارج استمرار اظهار ملامح التكافل ودعم الأسر الأكثر احتياجا.