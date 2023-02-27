شاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 08:28 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني مجموعة من الجلسات المنفردة، على هامش المران، واجتمع مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بحضور معاونيه، من أجل الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة بيراميدز المرتقبة في الدوري.
وفي نفس الوقت عقد المدير الفني جلسات مع عمر جابر ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق، من أجل منحهما مجموعة من التعليمات والمهام الفنية لتنفيذها في التدريب.
وشهد المران حديث سريع بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأحمد فتوح الظهير الأيسر من أجل الاطمئنان على حالته الطبية، عقب غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.
وشارك فتوح فى التدريبات الجماعية ، كما شارك فى جميع فقرات المران البدنية والفنية والتقسيمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشد فى العضلة الخلفية.
وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت منافسة بين اللاعبين البدلاء والمستبعدين، وظهر الرباعي محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بصورة جيدة.
ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.