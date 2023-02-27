شاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا لـ بيراميدز في 13 صورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 08:28 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني مجموعة من الجلسات المنفردة، على هامش المران، واجتمع مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بحضور معاونيه، من أجل الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة بيراميدز المرتقبة في الدوري.

وفي نفس الوقت عقد المدير الفني جلسات مع عمر جابر ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق، من أجل منحهما مجموعة من التعليمات والمهام الفنية لتنفيذها في التدريب.

وشهد المران حديث سريع بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأحمد فتوح الظهير الأيسر من أجل الاطمئنان على حالته الطبية، عقب غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.