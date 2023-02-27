سكرتير عام شمال سيناء يعلن عن إطلاق مبادرة احمي اولادك في مارس المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 08:28 مساءً - أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بالأطفال ورعايتهم اجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكافة الوسائل، لافتًا إلى قيام وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة بتلقي البلاغات الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال والعمل على الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعلن الغندور، عن قيام الوحدة بإطلاق مبادرة" أحمي أولادك"، اعتبارًا من الأول من مارس المقبل ولمدة 3 أشهر، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشارت منى علي أبو بكر رئيس الوحدة، إلى أن المبادرة بالتنسيق مع مديرية الأمن ومنطقة شمال سيناء الازهرية ومنطقة وعظ شمال سيناء، ومديرية الأوقاف، مديرية التربية والتعليم، مديرية الصحة والسكان، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية القوي العاملة مؤسسات المجتمع المدني والوحدات الفرعية لحماية الطفل بمجالس المدن.

أضافت أبو بكر، أن المبادرة تتضمن ندوات توعوية في المساجد والمدارس والمعاهد الازهرية ومراكز الشباب والوحدات المحلية ومجمع اعلام العريش، بجانب حملات لطرق الأبواب

وتهدف المبادرة إلي حماية الأطفال من المشاكل الاسرية والعنف داخل وخارج المدارس والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والزواج المبكر والمخدرات والتحرش والانترنت.

عقدت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة عقد اللقاء بحضور العميد أحمد بكر، رئيس قسم رعاية الاحداث بمديرية الأمن، وممثلين عن مديريات الشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والمنطقة الازهرية والاوقاف ومنطقة وعظ شمال سيناء ومركز علاج الادمان وإذاعة شمال سيناء .