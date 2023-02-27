نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق سقارة السياحى ومنفذ السلع بالبدرشين

جدة - نرمين السيد - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحى، بقرية سقارة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، بالإضافة إلى أعمال التطوير والرصف وإنشاء أسوار بطريق سقارة السياحى.





جاء ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير، والرصف والصرف الصحى، بمراكز ومدن المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات، والتأكيد على تكثيف حجم للتغلب على أى تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، حيث تفقد أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع عباس عنانى بمدينة البدرشين.

وجه إبراهيم الشهابى، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة، فى مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية، بتفقد منفذ بيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة بمدينة البدرشين، موجها بضرورة التأكد من توافر كل السلع والمواد الغذائية، داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة، للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب، رئيس مركز البدرشين، والمهندسة مى صلاح الدين المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤلى مديرية الطرق ومديرية الإسكان والشركات المنفذة للأعمال.