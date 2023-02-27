حالة الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانتشار للرياح المثيرة للرمال

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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وأضافت الأرصاد، أن الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تشهد انتشارا للشبورة.
وتابعت الأرصاد، أن هناك انتشارا للرياح المثيرة للرمال والأتربة نهارا، على عدة مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متفرقة.
وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس والتى تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.
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