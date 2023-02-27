محافظ الإسكندرية: إنجازات COP27 تعكس ريادة مصر بمواجهة تداعيات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن إنجازات ومخرجات مؤتمر المناخ العالمى COP27 بشرم الشيخ، يعكس المكانة الدولية لمصر ودورها الرائد فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التى صارت أحد أهم التحديات والقضايا بالعالم أجمع الآن لما تمثله من خطورة بالغة على مصائر الشعوب.





وقال الشريف، خلال حضوره نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ الذى نظمته مديرية التعليم بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية حرصت خلال الشهور الماضية على اتخاذ عدد من الإجراءات فى إطار مؤتمر المناخ COP27، على رأسها تبنى ورعاية جميع المبادرات التى تحِد من آثار التغير المناخى، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى فازت الإسكندرية فيها بعدد 3 مشروعات من ضمن 18 مشروعا مؤهلا لـ COP27.

وأضاف أن المحافظة أطلقت العديد من المبادرات، منها مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية" التى تسعى من خلالها إلى الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتا إلى أنه تم التشديد على تكثيف الحملات التوعوية وتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التى تسببها المواد البلاستيكية والتى تحدث أثرا سلبيا فى الصحة والبيئة البحرية والمناخ بشكل عام.

واوضح أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالإسكندرية وقضية التغيرات المناخية، إذ بدأت فى إقامة مشروعات تساعد على التكيف مع هذه التغيرات، منها الاستراتيجية المتكاملة للتعامل مع مياه الأمطار، ومشروع حماية الشواطئ، محذرا أن مصر من أكثر الدول عُرضة لمخاطر التغيرات المناخية، برغم أنها لا تصدر معدلات عالية من الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وأكد الشريف أن المحافظة تكثف أعمالها الخاصة بالمبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" بالطرق والمحاور المرورية، بالإضافة إلى البدء فى زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وأبدى محافظ الإسكندرية سعادة بالغة لجهود مديرية التربية والتعليم فى التشجيع على إقامة مثل هذه الفعاليات التعليمية المهمة، التى تسعى لرفع درجة الوعى لدى المجتمع المحلى بخطورة قضية البيئة والتغيرات المناخية.

يذكر أن المحاكاة تضمنت نموذجًا للأنشطة التى أقيمت فى المنطقة الخضراء وتشمل الإيكو شوب، ومناقشة حول أهمية استخدام وسائل مواصلات نظيفة صديقة للبيئة، ومعالجة مياه البحر، واستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة فى إدارة المصانع، والمنطقة الزرقاء وتشمل مناقشة حول جهود مختلف الدول "فرنسا، والجزائر، وإسبانيا" تجهة مقاومة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على هامش مؤتمر تغير المناخ cop27، والمعارض النوعية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وتشمل مناقشة حول تنوع مصادر الطاقة ومخاطر التلوث على التربة والبيئة.

كما جسد الطلاب منطقة التظاهر التى أعرب فيها المتظاهرون عن موقفهم تجاة التغيرات المناخية وآثارها السلبية، والدعوة إلى حماية كوكب الأرض باستخدام اللغات "العربية والفرنسية والإنجليزية"، ونفذوا محاكات لقاعات المناقشة ونماذج للأعمال التى تعتمد على إعادة تدوير المخلفات بهدف الاستفادة منها، بالإضافة إلى إقامة محاكاة لإحدى جلسات المناقشة "الجلسة الرابعة" التى كانت مُنعقدة على هامش مؤتمر شرم الشيخ بحضور شخصيات تمثل رؤساء الدول والوفود المشاركة.