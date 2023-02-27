القوافل والخدمات الطبية والعلاجية بالمحافظات ضمن حياة كريمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.



جدة - نرمين السيد - تهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر. والفيديوجراف التالى يوضح جهود القوافل العلاجية والطبية فى مختلف المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

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