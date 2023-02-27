التحالف الوطنى يهنئ 200 طالب لفوزهم بمنح «صناع الخير للتنمية»

جدة - نرمين السيد - قام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ممثلاً فى مؤسسة صناع الخير للتنمية، إحدى كيانات التحالف، بالتعاون مع مجموعة "اى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بتنظيم احتفالية، لتقديم منح دراسية شاملة لعدد 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية بإجمالى مبلغ 2 مليون جنيه.





يأتى ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومجموعة "اى فاينانس" للمعاملات المالية والرقمية لإطلاق مبادرة تكافؤ لدعم وتشجيع طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين على استمرار تفوقهم.

وقال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، إن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجاً رائعاً لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلاً فى وزارة التعليم العالى والقطاع الإقتصادى متمثلاً فى شركة اى فاينانس والمجتمع المدنى ممثلاً فى مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين الغير قادرين.

من جانبه، قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن المبادرة التى تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجاً تعد مرحلة أولية لدعم الجامعات التكنولوجية التى أنشأتها الدولة للمساهمة فى تأهيل الخريجين لأسواق العمل وفق احدث الأساليب العلمية والعملية العالمية.

وأضاف زمزم، أن مبادرة تكافؤ تهدف للحفاظ على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للاستمرار فى تفوقهم الدراسى، كما تدعم جميع القطاعات التعليمية وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية.

وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا فى مصر، والذراع الحكومى المرنة فى التحول الرقمى، فإنها لا تدخر جهداً نحو دعم التطور التكنولوجى على كافة المستويات ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وبخاصة غير القادرين منهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجى، لضمان مستقبل رقمى مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

وأضافت راشد أن مجموعة "إى فاينانس" من خلال مبادرة "تكافؤ"، تقوم بتقديم عدد من المنح الدراسية لنحو 200 طالب من طلاب التعليم الفنى والتعليم الثانوى العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد بقيمة 10 آلاف جنيه سنويا يتسفيد منها طوال فترة دراسته شرط أن يحافظ على تفوقه العلمى وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنوياً، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذى يحصل على تقدير تراكمى ممتاز ويرغب فى استكمال دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه كما تعمل المبادرة أيضا على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.