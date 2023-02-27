صومعة قويسنا.. دوت الخليج يرصد حجم الإنجاز لتوفير الفاقد من القمح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فى إطار المشروع القومى لإنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية، رصدت عدسة دوت الخليج من داخل إحدى هذه الصوامع بقويسنا فى محافظة المنوفية حجم الإنجاز لتوفير الفاقد من محصول سلعة القمح الاستراتيجية.





من جانبه، قال شريف بسيلى االرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إن المشروع القومى لانشاء الصوامع الحقلية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير الفاقد من محصول القمح الاستراتيجى، والذى بلغت نسبته فى الماضى ما بين 10 إلى 15 ٪. وأضاف بسيلى، أنه لا يوجد الآن نسبة للفاقد فى القمح بفضل التوسع فى إنشاء الصوامع الحقلية، مشيرا إلى أن هذه الصوامع مميكنة بالكامل ولا يوجد تدخل من العنصر البشرى فى عمليات التخزين. وأوضح أن عملية التخزين تتم من خلال غرفة التحكم لاستقبال وتخزين وصرف القمح، ما يساعد فى إحكام العملية التخزينية بالكامل وبالتالى منع الفاقد.

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