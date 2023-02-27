محافظ بنى سويف يوجه بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، بتضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرا للأفضل فى قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى.





وأشار إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم فى خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى.

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال متابعته خطة توزيع الأشجار والشتلات على الوحدات المحلية والمناطق الصناعية ومديرية الزراعة والمنطقة الأزهرية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

كما وجه، الجهات ذات الصلة، بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها من حيث التربة والرى وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها.

وأضاف خلال بيان للمحافظة، أن تقرير خطة التوزيع الذى أعده الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة واستعرضه المحافظ تضمن توزيع دفعة أولى أكثر من 100 ألف شجرة تشمل 10 أنواع أشجار زينة ومثمرة (ليمون، برتقال، يوسفى، رمان، كافور، ماهونجى، أكاسيا سالجنا، كينو كاربس، كازورينا، تيفيتا) على الوحدات المحلية لمراكز المحافظة السبع.

وتابع أن ذلك يأتى إلى جانب المنطقتين الصناعيتين ببياض العرب وكوم أبو راضى ومديرية الزراعة وبعض المدارس التجريبية والزراعية والمنطقة الأزهرية، وذلك لقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغرس تلك الأشجار على الطرق والجزر الوسطى وبنطاق الجهات الحكومية (الجامعات، المدارس، مراكز الشباب) وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوى للمحافظة، مع التوعية بأهمية الحفاظ عليها ورعايتها، على أن يتم تسليم الدفعات المقررة لمراكز (الفشن وسمسطا وإهناسيا وببا) اليوم، وسيتم تسليم باقى المراكز والمناطق والمديريات تباعا، خلال الأسبوع الحالى.