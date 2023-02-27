وزير التعليم: مشروع لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة بصدد البدء فى مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية على غرار نموذج المدارس المصرية اليابانية، مشددا على أهمية العلاقات المصرية الألمانية خاصة فى مجال التعليم، ومجالات التعاون المشترك الكثيرة فى العديد من المشروعات التعليمية، لتدريب المعلمين من خلال برنامج رفع الكفاءة اللغوية لمعلمى اللغة الألمانية على مستوى الجمهورية، وتدريب القيادات التربوية، وتطوير مناهج اللغة الألمانية.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الإثنين مع رئيس معهد جوته البروفيسور كارولا لينتز والوفد المرافق لها حيث تم مناقشة عدد من المشروعات فى مجال دراسة وتدريس اللغة الألمانية فى مصر.

وأشار حجازى إلى اهتمام الوزارة باللغة الألمانية وتدريسها بالمدارس المصرية، وإقبال عدد كبير من الطلاب على دراستها، متمنيًا مزيد من التعاون المثمر من خلال تفعيل برامج جديدة؛ لخدمة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن جانبها أعربت رئيس معهد جوته عن سعادتها بانتشار اللغة الألمانية فى مصر مما يسهم فى زيادة التعاون والعلاقات بين البلدين، مشيدةً بالتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعهد جوته، مؤكدةً أن المعهد يدعم مجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف خلق نظام تعليمى حديث مبنى على المشاركة، ويلبى احتياجات المجتمع، كما يعمل المعهد على تقديم برامج التدريب المستمر لمعلمى اللغة الألمانية.

وناقش اللقاء متابعة تنفيذ الاتفاقية التى وقعتها الوزارة مع معهد جوته فى فبراير 2022 والتى تهدف إلى ترسيخ التعاون فى دراسة وتدريس اللغة الألمانية، والتأهيل والتطوير المهنى لمعلمى اللغة الألمانية، وكذلك تأهيل المعلمين والقيادات المدرسية، وتوفير الفرصة للطلاب المتميزين للحصول على المنح المخصصة لتعلم اللغة الألمانية، والمشاركة فى برامج التبادل للطلاب والمعلمين، وإيفاد الخبراء فى مجالات التربية والتعليم.

كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون فى عقد دورات تدريبية عن التعلم الرقمى، لتنمية مهارات المعلمين ونقل خبراتهم إلى زملائهم بما يضمن الاستدامة، ودراسة تنظيم مسابقة لاجتياز الطلاب للغة الألمانية بحيث يحصل الطلاب الفائزون على فرصة السفر لألمانيا تشجيعًا لهم.

حضر اللقاء الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأشرف السيد المستشار القانونى للوزير، ومنى أيوب مستشار الوزير للتعليم الخاص والدولى، ونجلاء زكريا مدير تنمية مادة اللغة الألمانية، ومن معهد جوته سوزانا هوون المدير الإقليمى لمعهد جوته فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيباستيان فوتر مسئول قسم اللغة فى معهد جوته القاهرة، وداليا شلبى مسئول قسم التعاون التربوى.