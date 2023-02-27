"فيفا" يستعرض أهداف ميسي فى كأس العالم قبل حفل "ذا بيست".. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 06:30 مساءً - نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موقع "تويتر"، أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم الأخيرة الذى توج بها منتخب بلاده فى ديسمبر الماضي.

وتتجه الأنظار مساء الليلة إلى حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم "ذا بيست" لعام 2022، وتعتبر جائزة ذا بيست أو الأفضل هى جوائز سنوية يُقدّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للعام المُنتهى.

وضمت القائمة النهائية الثلاثي ميسي وبنزيما ومبابي، بعدما ساهم ميسي فى فوز منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم بالنسخة الماضية 2022 والتى أقيمت فى قطر 2022، وفاز المنتخب الأرجنتيني باللقب المونديالي بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافى بنتيجة (3-3).

ليونيل ميسي شارك في 34 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 15 تمريرة حاسمة وخلال فترة كأس العالم قطر 2022.

موعد حفل The Best

يقام حفل جوائز الأفضل فى العالم The Best لعام 2022، فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور نجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، وسيكون مذاعاً عبر البث المباشر على المنصات الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن يتم اختيار المرشحين لجوائز الأفضل فى كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين 8 أغسطس 2021 و 18 ديسمبر 2022 هو تاريخ نهائي كأس العالم.