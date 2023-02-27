الكشف نفسه 40 جنيهًا.. ”الصحة” توضح إجمالي تكلفة فحص المقبلين على الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 06:29 مساءً - كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن إجمالي تكلفة فحص المقبلين على الزواج.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار» المعروض عبر قناة «دي إم سي»، اليوم الإثنين، قال عبدالغفار إن تكلفة فحص المقبلين على الزواج تصل إلى 220 جنيهًا، إذ إن التحاليل المعملية تتكلف 180 جنيهًا، في حين يتكلف الكشف نفسه 40 جنيهًا.

وأوضح أن نتيجة الكشف تظهر خلال حد أقصى 14 يوما من تاريخ إجراء الفحص الطبي، مشيرًا إلى أن دور الدولة يقتصر فقط على تقديم الكشف والمعلومات الصحية وتحويل المريض إلى المكان المناسب لحالته لتلقي العلاج.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الكشف يتم عن طريق أكثر من 303 وحدات رعاية أساسية على مستوى 27 محافظة.