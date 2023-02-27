محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى قلين التخصصى ويطمئن على المرضى وتوافر الأدوية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ونائبه عمرو البشبيشى مستشفى قلين التخصصى ضمن مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وشملت الجولة التفقدية، حسبما أفاد بيان للمحافظة، اليوم الاثنين، كل أقسام المستشفى، حيث التقى بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرضى واستمع لهم موجها بسرعة الاستجابة لهم، كما اطلع على مستندات كل قسم كل حدة وتابع موعد دخول المرضى وما تم صرفه من أدوية لهم، وما تم من إجراءات طبية لإجراء عمليات جراحية أجريت لهم، كما تفقد بنك دم تخزينى واطمأن على توافر الكميات الكافية.

واستمع المحافظ، للمرضى بوحدة الغسيل الكلوى المكونة من 4 حجرات والتى تضم 34 ماكينة غسيل وتستقبل 125 مريضا على فترتين، ويتلقى المريض الخدمات الطبية 3 مرات أسبوعيا، ما بين نفقة دولة وتأمين صحى، دون أن يتكلف المريض أى نفقات، بجانب لماكينة للعزل.

كما استمع المحافظ، لعدد من المرضى موجها باستمرار صرف الأدوية للمرضى بغض النظر عن موعد تجديد القرارات، لحين وصولها، حفاظا على حياة المرضى فى كل الأقسام.

وأشاد المرضى بجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم من المستشفى، وحرص المسئولين بها على استمرار تلقيهم للجلسات بغض النظر عن الردود المقرر استقبالها من الجهات الإدارية أو تأخير القرارات.

وتفقد المحافظ، صيدليات ومخازن الأدوية، واطمأن على توفير الأدوية، واطلع على سجلات المستشفى من الصادر والمنصرف من الأدوية، إلى جانب عناية الأطفال وما تضمه من 14 حضانة، ونسبة الإشغال وصلت 91 % خلال شهر، كما تفقد العنايات المركزة والتى تضم 9 أسرة بنسبة تشغيل 97 % خلال شهر، واطمأن على صحة المرض، واطلع على سجلات إجراء العمليات وما تم صرفه من الأدوية لهم، وناقش المرضى فيما صرف لهم من أدوية.

واطمأن على تشغيل العيادات فى الفترة المسائية، التى بدأت العمل من شهر نوفمبر الماضى، متفقدا قسم الجراحة العامة وجراحات العظام وجراحات الأنف والأذن وقسم النساء والولادة، كما اطمأن المحافظ على شبكة الغاز، بتوفير تنك يتسع لـ 7 لترات، إضافة لتوافر أسطوانات الأكسجين وعددها 118 أسطوانة، واطمأن على توفير الكميات الكافية والاحتياطية.

كما تفقد المحافظ، قسم الاستقبال والطوارئ، بسعة 16 سريرا، منها 3 أسرة للعناية، و3 أسرة للفرز، و6 أسرة للملاحظة الحريمى و4 أسرة للملاحظة الرجالى، إضافة لغرفة الجبس وغرفة الغرز الجراحية، إلى جانب قسم الأشعة سواء المقطعية وأشعة عادية وتلفزيونية والمخزن الرئيسى للأدوية، إضافة للصيدليات بالمستشفى واطمأن على توفير الأدوية.