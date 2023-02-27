محافظ شمال سيناء يكرم عددا من أطباء الطب البيطرى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التى يتم عقدها لتطوير الآداء الوظفى بمختلف مديريات الخدمات والجهات التنفيذية.





وأوضح شوشة - خلال تكريمه اليوم الإثنين لعدد من أطباء مديرية الطب البيطرى، لاجتيازهم دورة تدريبية حول الاستعداد والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور - الدور الكبير الذى تقوم به مديرية الطب البيطرى فى مواجهة انفلونزا الطيور بالتنسيق مع المديريات المعنية.

ووجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية عند سحب العينات، وتوعية المجتمع بأهمية الإبلاغ عن وجود أية حالات اشتباه بأنفلونزا الطيور باعتبارها إحدى الأمراض المشتركة.

من جانبها، أكدت مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة الدكتورة عبير حجاب قيام المديرية بجهود كبيرة لمنع وصول المرض للمحافظة، منوهة بأن الدورة التدريبية عقدت بمركز التعليم الافتراضى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا التابع للمكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مركز الطوارئ للأمراض العابرة للحدود فى الفترة من 14 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى.

وعلى صعيد آخر، ذكرت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ عقد دورة تدريبية للعاملين بمحكمة شرم الشيخ فى تعلم أساسيات الحاسب الآلى لمدة أسبوع، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المديرية ومحاكم المحافظة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة محمد فتحى توفيق - فى تصريح اليوم - إن هذا التدريب يعكس حرص من وزارة الرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، وذلك فى ضوء سياسة الوزارة الرامية لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

يشارة إلى أن الدورة التدريبية تتناول أساسيات الحاسب الآلى واستخداماته المتعددة، بجانب تعليم أهم البرامج والتطبيقات المتقدمة والمتخصصة؛ لتنمية القدرات وصقل مهارات العاملين واستغلال آليات التحول الرقمى لتطوير الأداء الوظيفى؛ لسرعة الإنجاز وتيسير الخدمات لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.