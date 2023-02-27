أخبار مصرية

الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف الهيئات التابعة لوزارة النقل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 05:28 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.

 

وفي ذلك الصدد، أكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب، مشيراً إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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