محافظ الغربية يتفقد استمرار مشروعات «حياة كريمة» بقرى دهتورة سندبسط ونهطاى

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بمتابعة استمرار العمل داخل مواقع العمل المختلفة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة، سندبسط ونهطاى، رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة زفتى إبراهيم فايد.





وقال المحافظ - فى تصريح له اليوم الإثنين - إن مشروعات المبادرة بقرية سندبسط تسير بخطى ثابتة وسريعة حيث قاربت أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة على الانتهاء إلى جانب سرعة وتيرة العمل فى المجمع الزراعى البيطرى ومركز التأهيل الاجتماعى وكذلك داخل محطة مياه الشرب، نقطة الشرطة ومجمع الخدمات الحكومية والذى سيوفر مقرات لـ " المركز التكنولوجى، السجل المدنى، الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعى".

وتابع المحافظ جولته بتفقد مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم ووصلت نسبة أنهاء الأعمال بها إلى 95 % لتكتمل بعدها مشروعات قطاع التربية والتعليم بإجمالى 83 مدرسة تم إنشائها ورفع كفاءتها.

وفى ذات السياق تفقد "رحمى" عددا من مشروعات المبادرة داخل قرية دهتورة، حيث تفقد استمرار العمل فى إنشاء مركز شباب القرية إلى جانب الوحدة الاجتماعية والوحدة الصحية بالقرية، حيث اختتمت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش.

جدير بالذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعا داخل "54" قرية و"88" تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.