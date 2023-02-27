وزير القوى العاملة يلتقى سفير بنجلاديش فى القاهرة لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة سفير دولة بنجلاديش الشعبية بالقاهرة منيرول إسلام، وذلك لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال التدريب المهنى وتبادل الخبرات.





وأكد وزير القوى العاملة عمق العلاقات بين البلدين، مرحبا بالتعاون فى مختلف المجالات، منوهاً أنه سيتم دراسة كل ما قدمه السفير بشأن بعض التحديات التى تواجه بعض العمالة البنجلاديشية فى مصر. حضر اللقاء من جانب وفد السفارة: محمد إسماعيل حسين مستشار بالسفارة، وإرديس حفيظ مدير شؤون الجالية بالسفارة، ومن الوزارة أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب

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