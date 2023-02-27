محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبى لعدد من مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أطلق محافظ قنا أشرف الداودى، إشارة التشغيل التجريبى لعدد من المشروعات الخدمية بمركز دشنا التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، منها نقطة إسعاف أبو مناع بحرى على مساحة 280 م2.





كما افتتح المحافظ أعمال رفع كفاءة مرکز شباب أبومناع بحرى والواقع على مساحة 12870 م2 والذى يضم ملعب نجيل صناعى ومبنى من طابقين يحتوى على " غرفة حضانة، صالة جيم، صالة ألعاب، صالة أنشطة، غرفة الكنترول، مكاتب إدارية". ودشن المحافظ التشغيل التجريبى لمجمع خدمات المواطنين بأبو مناع غرب بمساحة 420 م2 ويضم مركز تكنولوجى، سجل مدنى، مكتب تموين، شهر عقارى، بريد، مكتب تضامن اجتماعى، وحدة محلية، إلى جانب رفع كفاءة وحدة التضامن الاجتماعى بفاو قبلى والتى تقع على مساحة 225 م2.

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