سامح شكرى: منح سفن المساعدات إلى تركيا أولوية المرور بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إنَّ المساعدات التى قدمتها مصر لتركيا أقل ما يُمكن فعله فى إطار حرص الدولة المصرية على رفع المعاناة عن المتضررين جراء الزلزال، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهات بإعطاء أولوية لمرور سفن المساعدات من قناة السويس.





وأضاف "شكرى"، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو، فى ميناء مرسين التركى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث وصلت شحنة المساعدات المصرية السادسة لتركيا، أن المصريين حكومةً وشعبًا وقيادةً، تألموا من هذه الكارثة التى طالت الشعب التركى الصديق، وأن مصر ستفعل كل ما بوسعها لدعم الجهود المبذولة لمؤازرة الشعب التركى.

وأوضح أن مصر ستواصل هذا الدعم وتسهيل وتيسير المساعدات المتجهة إلى تركيا بإعطائها أولوية مرور من قناة السويس، وهذا ناتج عن قوة العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى.

وأكد "شكرى"، أنه اطلع خلال المباحثات الثنائية مع نظيره التركى، فى مطار أضنة، على الأولويات المطلوبة لدى الأشقاء فى تركيا، فيما يتعلق بالمساعدات، لافتًا إلى أن مصر ستعمل على توفير ما تستطيعه فى إطار السعى سواء من خلال الحكومة المصرية، والهلال الأحمر المصرى، ومنظمات المجتمع المدنى، لمواجهة هذه الكارثة ورفع آلام المصابين بقدر الإمكان، وتوفير سُبل الإعاشة لهم.