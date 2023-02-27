جامعة أسيوط تدعو المجتمع المدنى للمساهمة فى مستشفى 2020 لعلاج الأورام

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى قوى المجتمع المدنى للمساهمة فى تنفيذ مشروع "مستشفى 2020" الجامعى الجديد لعلاج الأورام، والجارى إنشاؤه حاليًا بأرض البيسرى المقابلة للجامعة على مساحة 15 ألف متر مربع وفق النظم العالمية لخدمة الآلاف من مرضى الأورام من الأطفال والبالغين من المترددين على مستشفى أسيوط الجامعى ومعهد جنوب مصر للأورام للعلاج.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم الإثنين، لموقع المشروع، حيث استقبله مسئولو الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع، بحضور رئيس قطاع المشروعات والعلاقات الحكومية أمجد شكرى. وأكد رئيس الجامعة أن زيارته استهدفت متابعة العمل بالمشروع ووضع الأساسات الإنشائية له وهو ما يحتاج إلى تكاتف جهود جميع المؤسسات والهيئات المعنية والأفراد من أجل إسراع الخطى فى تنفيذه لتقديم خدمة متطورة وشاملة لمرضى الأورام فى الفترة المقبلة، موضحًا أن المشروع مقرر تنفيذه على 3 مراحل تدريجية طبقًا للمراحل العلاجية للمرضى.

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