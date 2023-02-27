جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، جانبًا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف فى الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهى الاختبارات التى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.





وفى ذلك الصدد، أكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية فى انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب، مشيرًا إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم فى جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يشهد جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.