محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلا رمضان» بمدينة قلين

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، معرض "أهلا رمضان" بمدينة قلين، للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30 %، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية، بحضور خالد محمد كشك رئيس مركز ومدينة قلين.





واطمأن المحافظ - خلال جولته - على توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض، وتعرف منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من سلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة لحرصها على توفير جميع السلع بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

ووجه المحافظ العارضين بالمزيد من التخفيضات، وحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 11 معرضا "أهلا رمضان" بمدن كفر الشيخ وفوه والحامول وبلطيم، ومعرضين بسيدى غازى وسيدى سالم ودسوق والبرلس ومطوبس وقلين، إضافة الى ماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية بغرب مدينة كفر الشيخ، وجارى افتتاح المعارض فى كل مدن المحافظة، إضافة إلى فتح معرض "أهلا رمضان" غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يوميا على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة.

ووجه المحافظ أيضا رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان.