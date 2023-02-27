وزيرة البيئة: نسعى لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية فى مصر (NAP)؛ لتعزيز القدرات الوطنية فى قطاع التغيرات المناخية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP، والدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير المشروع وعدد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية، ولفيف من الخبراء والإعلاميين.

وتقدمت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها بالشكر لفرق العمل الفنية والخبراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وجهاز شؤون البيئة على الجهود المبذولة للحصول على تمويل المشروع من صندوق المناخ الأخضر؛ لتنفيذه والذى سيستغرق 4 أعوام بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 3 ملايين دولار أمريكى.

وأكدت أهمية هذا المشروع الذى يشهد زيادة فى حدة التغيرات المناخية مع ازدياد فى درجات الحرارة وزيادة فى الأمطار عن الوضع الطبيعى، وحدوث جفاف شديد فى بعض المناطق، وتغير فى أنماط المحاصيل بسبب التغيرات المناخية.

وشددت على أن هذا المشروع تنبع أهميته أيضاً من تنفيذه بعد استضافة مصر لأكبر المؤتمرات البيئية وهو مؤتمر المناخ COP27 والذى ركز على موضوع التكيف والذى ساهم فى خروج أجندة التكيف والتى تشمل عدد 20 مُخرجا سيتم الذهاب بها لمؤتمر المناخ القادم COP28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة تمهيداً للتصديق على الهدف الخاص بالتكيف.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يأتى فى الوقت الذى ازداد فيه الوعى لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب بالتغيرات المناخية والآثار السلبية لها على كافة مناحى الحياة، مشيرةً إلى أن المشروع يتطرق للجزء المجتمعى وكيفية علاج الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

أكدت وزيرة البيئة على أهمية التركيز على موضوعات التكيف نظراً للإهتمام الكبير الذى حاز عليه موضوع التخفيف وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف، مشيرةً إلى التحدى الكبير الخاص بكيفية الإبتكار وصياغة حزمة من مشروعات التكيف تكون قابلة للتمويل البنكى وإدخال القطاع الخاص شريكا بها، نظراً لكون مشروعات التكيف أقل قابلية للتمويل من مشروعات التخفيف وهو ما جعل مصر تنفذ البرنامج الرائد الذى تم من خلاله ربط موضوعات المياه والطاقة والغذاء، والذى قدم فكرة مبتكرة تم من خلالها ربط موضوعات الغذاء والماء غير القابلة للتمويل بموضوع الطاقة الذى يجذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر قامت بالعديد من الجهود على المستوى السياسى والاستراتيجى للتصدى لتأثيرات التغيرات المناخية، ولعل أحدث هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ فى مصر، حيث تحدد أولويات العمل فى التخفيف والتكيف تدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات تعكس الجهود التى بذلتها مصر مؤخرًا لتصبح رائدة إقليميًا فى مجال العمل المناخى، موضحةً أن الاستراتيجية تستند إلى العديد من المحاور الوطنية التى ساهمت فى إحراز تقدم كبير فى التكيف مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف من آثاره.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تضمنت العديد من المشروعات المستهدف تنفيذها فى القطاعات المختلفة لدعم جهود التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية والتكيف مع تلك الآثار، مما يعجل بوضع أهداف الاستراتيجية موضع التنفيذ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر قامت بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 الذى يشمل أهداف طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها وذلك مساهمة منها فى الجهود التى يبذلها المجتمع الدولى للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.

وشددت وزيرة البيئة فى ختام كلمتها على ضرورة التعاون لإنجاح هذا المشروع والخروج بالنتائج المرجوة منه والتى يعتبر أهمها هو دمج بعد التكيف مع تغير المناخ فى عملية التخطيط الوطنى لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.

من جانبه السيد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على أهمية الإعداد لخطة التكيف والتى لن يتم عملها بدون تحالف واسع النطاق بين الحكومة والمجتمع المدنى والدولى، مشدداً على أهمية الإلتزام بالتنمية الاقتصادية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن العمل على موضوع التكيف مُلح ويزداد إلحاحاً مع مرور الوقت، موضحاً أن البرنامج يدعم ما يقرب من 35 دولة على مستوى العالم فى خطط التكيف وتنفيذ استراتيجيات لتلبية الاحتياجات.

وأعرب إليساندرو عن سعادته بنجاح مؤتمر المناخ cop27 وأنشطته المختلفة وخاصة الخاصة بالتكيف، والجزء الخاص بالخسائر والأضرار، مشيراً إلى التعاون الكبير مع وزارة البيئة فى عدد من الاستراتيجيات وتقارير الإبلاغ الوطنى واستراتيجية تغير المناخ.