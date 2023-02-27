البابا تواضروس يستقبل وفد البرلمان الأوروبى (صور)

وأشار البابا تواضروس خلال اللقاء إلى تاريخ مصر العريق، وأن المصريين على مر العصور يحيون سويا حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة، وألمح إلى أن الأوضاع حاليا أفضل كثيرا بفضل قانون بناء الكنائس الذى يسمح للمصريين المسيحيين ببناء كنائس جديدة.
وأكد البابا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة وطنية لا تعمل بالسياسة لكنها تخدم جميع المصريين.
وعن العلاقة مع الكنائس الأخرى، أشاد البابا بالعلاقات المميزة التى تربط الكنيسة القبطية بكل الكنائس فى العالم.
وأعرب ماريانى عن سعادته بأن يرى ملامح المساواة بين كل طوائف الشعب المصرى واضحة فى مصر اليوم، مشيدا بما رآه فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته لها أمس، حيث زار كاتدرائية ميلاد المسيح وأن أكثر ما أسعده هو قيام الدولة المصرية ببنائها.
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