وزيرا التعليم العالى والنقل يشهدان افتتاح المؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 03:29 مساءً - - د. أيمن عاشور: المدن الذكية هى الذراع الفنى للجمهورية الجديدة

- المؤتمر يعكس المنظور البينى فى توظيف التخصصات المتداخلة لخدمة الأهداف التنموية للدولة

شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والفريق/ كامل الوزير وزير النقل، صباح اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023 بعنوان "نظرة مستقبلية"، والذى تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، واللواء أركان حرب/ أشرف العربى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ود. عمر الحسينى عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفنى والتكنولوجى.

وفى كلمته، أكد د. أيمن عاشور على أهمية المؤتمر الذى يناقش وضع رؤية مستقبلية لفكر المدن الذكية، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ومنذ بداية فكرتها عام 2015، لافتًا إلى أن التطور العلمى والتكنولوجى الذى طرأ على تصميم المدن الذكية يجعلها نموذجًا واعدًا فى خدمة المواطنين من حيث توفير الخدمات والبنى التحتية والتغلب على التحديات التى تواجه المواطنين، مثل تغيرات المناخ ونقص المياه، وحل مشاكل النقل من خلال تكنولوجيا النقل الذكى، وحماية البيئة وتقديم حلول ابتكارية؛ للتخلص من كافة المشاكل التى تواجه المدن القديمة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية من خلال الحوكمة الذكية والحوكمة الإلكترونية، منوهًا بالدور الإيجابى لفكر المدن الذكية فى مواجهة الكوارث والظروف الطارئة التى قد يتعرض لها السكان مثل جائحة كورونا، والتعامل مع الإرهاب، حيث يتيح نظام الاتصال والتواصل الذكى أعلى معايير الأمان والحماية والمرونة فى مواجهة التغيرات والتحديات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى رؤية مصر فى التوسع فى تصميم وتنفيذ المدن الذكية، مشيدًا باختيار العاصمة الإدارية لاستضافة فعاليات المؤتمر، والتى تعد أول مدينة ذكية فى مصر، مقدمًا الشكر لشركة العاصمة الإدارية التى تعد رائدة فى تنفيذ المدن الذكية، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار العلمية حول سبل استثمار التكنولوجيا الحديثة فى المجالات المختلفة، وتوظيفها لتحقيق جودة حياة أفضل للأجيال الجديدة، وتطبيق الخطط التنموية للدولة للتوسع فى التخطيط العمرانى، مشيرًا إلى أن المدن الذكية هى الذراع الفنى للجمهورية الجديدة.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن المدن الذكية هى نموذج لتطبيق الفكر البينى الذى تتبناه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والذي يقوم على ربط كافة التخصصات العلمية من فروع العلوم المختلفة، والاستفادة من تداخل العلوم؛ لإيجاد حلول إبداعية مبتكرة، ورفع الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات المختلفة.

وأشاد وزير التعليم العالي بحجم الحضور المتميز من وزراء سابقين، ورؤساء جامعات، وعمداء الكليات، والباحثين المصريين والأجانب فى كافة التخصصات ذات الصلة، وخاصة التخصصات الهندسية، معربًا عن تمنياته لفعاليات المؤتمر بالنجاح وأن تثمر المناقشات والجلسات الحوارية عن نتائج مثمرة، والخروج بتوصيات مفيدة.

وقدم د. محمود محيى الدين رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة 2030، فى كلمته المسجلة الشكر لجامعة عين شمس لتنظيم هذا المؤتمر الهام، مشيرًا لتميز الجامعة العلمى المشهود وخاصة فى فروع الطب والهندسة، مؤكدًا على أهمية المدن الذكية فى التصدى لتحديات المناخ، والتي تضع تحديًا كبيرًا أمام المدن القديمة للحفاظ على البيئة وتحقيق التقدم فى التخلص من المشاكل البيئية، لافتًا إلى نجاح قمة المناخ cop27 التى نظمتها مصر والتى تم تنظيمها بشكل مشرف يعكس اهتمام مصر بقضايا التنمية، ومتابعة جهودها لمواجهة التبعات التى تفرضها التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أكد د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس على أن فكر (smart) هو شعار كل التخصصات العلمية فى الطب والهندسة وغيرها، منوهًا لاهتمام جامعة عين شمس بمتابعة التطورات الحديثة فى التطبيقات التكنولوجية فى مختلف المجالات العلمية، مؤكدًا على الاهتمام بتبادل الرؤى والخبرات مع الدول المختلفة عبر اللقاءات العلمية المشتركة.

وأشار د. عمر الحسينى عميد كلية الهندسة إلى أن المؤتمر يمثل المنظور البينى الذى تتبناه كلية الهندسة، ويجمع متخصصين فى كافة الفروع الهندسية، والتى تشارك فى تصميم المدن الذكية، موضحًا أن المؤتمر يتبنى عدة محاور وهى: البناء، والنقل، والبيئة الخضراء، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والإدارة الذكية للمدن.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يناقش 100 بحث علمى منشور من عدة باحثين يمثلون 40 جامعة محلية، و 30 جامعة عربية وأجنبية.

كما تشهد فعاليات المؤتمر مسابقة دولية فى مجال المدن الذكية، حيث تقدم لها حوالى 183 فريقًا تم تصفيتها إلى 12 فريقًا، وسيتم إعلان الفائزين وتقديم الجوائز فى نهاية المؤتمر.

شهد الافتتاح، نخبة من وزراء النقل والتعليم العالى والبحث العلمى السابقين، وعدد من رؤساء الجامعات، وحضر من جامعة عين شمس د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، د. نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، د. محمد رجاء عميد كلية العلوم، ود. هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.