البابا تواضروس يستقبل منسق المجلس الأوروبى لمكافحة الإرهاب (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الإثنين، Illka Salmi منسق المجلس الأوروبى لمكافحة الإرهاب، والوفد المرافق له.





قدم البابا تواضروس أثناء اللقاء نبذة عن تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرا إلى أنها الكنيسة الوطنية، وأن دورها الأساسى هو الدور الروحى يليه الدور الاجتماعى، الذى تقوم به دائما بهدف دعم ومساندة المجتمع المصرى، ومن أبرز ملامح الدور الاجتماعى بناء المدارس التى تخرج منها العديد من الشخصيات المصرية التى صار لها دور ريادى فى المجتمع.

وعن الوضع الأمنى الحالى فى المجتمع المصرى أشار قداسة البابا إلى أنه بعد ثورة 2011 ومنذ عام 2013 تواجه الدولة قضيتين أساسيتين هما القضاء على الإرهاب، والذى أعلن فخامة الرئيس السيسى منذ يومين عن القضاء على الإرهاب فى سيناء.



والقضية الثانية هى مواجهة الفقر والوضع الاقتصادى والنمو المطلوب لبناء مصر الجديدة، وهو ما استطاعت الدولة أن تقطع فيها خطوات كبيرة مدللا بالعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة.

وعن الشباب، ألمح قداسة البابا إلى أن مصر دولة تعتمد على الشباب لأن نسبة كبيرة من الشعب المصرى من الشباب، مضيفا: "لدينا وزارة الشباب وداخل الكنيسة لدينا أسقفية الشباب ونقدم لشبابنا العديد من البرامج ونعد لهم العديد من اللقاءات ولكن نحتاج إلى المزيد من القادة الشباب، والشباب اليوم يحتاجون إلى من يقدم لهم المحبة والحوار المستمر".

وأجاب البابا عن سؤال بخصوص عما يجب أن يقدم للشباب لتنميته، قائلا: "التعليم هو المفتاح، ويجب تقديم تعليم جيد للشباب حتى لا يفكرون فى الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، كما أن الدولة تعمل جاهدة على إتاحة فرص عمل جيدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة".



والمشكلات التى تحدث من حين لآخر فى بعض القرى أشار قداسة البابا إلى أن التعليم الجيد والقضاء على الفقر من خلال المشروعات سيسهم بقوة فى القضاء على مثل هذه المشكلات، مضيفا: "الدولة لديها حاليا مشروع كبير، وهو مشروع حياة كريمة لتطوير القرى والقضاء على الفقر".

واختتم: "من الضرورى اليوم العمل على زرع المحبة والأمل فى قلوب الشباب حول العالم فى ظل الظروف الحالية التى يواجها العالم أجمع، من حروب وأوبئة وأوضاع اقتصادية صعبة وعلينا ككنيسة أن نساعد فى ذلك مع شبابنا من خلال تعميق الحياة الروحية وخدمة المجتمع".