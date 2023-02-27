بتوجيهات السيسى.. وزيرة التضامن تدشن ثانى مراحل «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»

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جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية، وتنفيذا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وتستهدف الحملة تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التى تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.
وتشمل التدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادى من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذى ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى، ويشمل محور التمكين الاقتصادى تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.
كما سيجرى تقديم الرعاية الصحية من خلال الجمعيات الأهلية بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم تخصصات «الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الجلدية»، وتتضمن القافلة عيادة برنامج «2 كفاية » والتى تقدم وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبى للسيدات، وتشمل القافلة على صرف العلاج بالمجان، كما تتضمن أيضا الكشف المبكر على الإعاقة للاطفال أقل من 3 سنوات.
وتقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية، وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التى سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التى تضمنها برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، والتوعية بالألف يوم الأولى للطفل، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية فى مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحى يتضمن أهم رسائل التوعية.
كما تؤدى الرائدات الاجتماعيات دورا مهما للغاية فى تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض المواطنين، من خلال إيصال برنامج "وعى للتنمية المجتمعية".
ومن المقرر تدشين الحملة يومى 27 و28 فبراير الجارى من داخل استاد المنصورة الرياضى، وتبدأ الحملة فى الأول من مارس ولمدة شهر كامل فى أربع مراكزهى «مركز ومدينة المنصورة - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين - مركز ومدينة بلقاس » والقرى التابعة لهم خلال شهر مارس.
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