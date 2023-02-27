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انتخابات نقابة الصحفيين.. محمد كمال يعرض برنامجه على صحفيى دوت الخليج

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أحمد حمدى 2023-02-27 15:09 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتحدث "كمال" عن برنامجه الطموح لدعم الصحفيين على المستويات كافة، والذى يلمس خلاله المشاكل التى تواجه الصحفيين، وأهمية دور أعضاء الجمعية العمومية.

واستقبل الصحفيون فى دوت الخليج، المرشح للنقابة بكل ترحاب، وأكدوا على أهمية النقاط التى تضمنها البرنامج وتحتاجها المهنة للنهوض بصاحبة الجلالة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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