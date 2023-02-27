جدة - نرمين السيد - وتحدث "كمال" عن برنامجه الطموح لدعم الصحفيين على المستويات كافة، والذى يلمس خلاله المشاكل التى تواجه الصحفيين، وأهمية دور أعضاء الجمعية العمومية. واستقبل الصحفيون فى دوت الخليج، المرشح للنقابة بكل ترحاب، وأكدوا على أهمية النقاط التى تضمنها البرنامج وتحتاجها المهنة للنهوض بصاحبة الجلالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخابات نقابة الصحفيين.. محمد كمال يعرض برنامجه على صحفيى دوت الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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