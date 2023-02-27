وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات ”حياة كريمة” بمركز ملوي بمحافظة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 02:27 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة علي أرض المحافظات لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز ملوي يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ و اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة .

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية معصرة ملوي ومن بينها عدد من المدارس وحدة الإسعاف والسوق الجديد وموقف السيارات الجديد ومركز الشباب و مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية و مركز تنمية الأسرة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري يهدف تغيير وتحسين حياة المواطنين بالقري المستهدفة للأفضل وتحسين معيشتهم وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجالات .

وقال وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة المنيا تستهدف في المرحلة الأولي 5 مراكز " العدوة ، مغاغة ، أبو قرقاص ، ملوى ، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والابنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوي معيشة حوالي 3 مليون مواطن بالقري المستهدفة وبتكلفة حوالي تتخطي 30 مليار جنيه.