ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية يناقش ”الإعلام والأمن الغذائي والبيئي والمائي والتحول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 02:27 مساءً - تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،شهد اليوم الثالث لفعاليات ملتقي القيادات الشبابية الإعلامية العربية الذي يعقد خلال الفترة من ٢٥ الي ٢٨ فبراير الجاري ، جلسة حوارية تحت عنوان الإعلام والأمن الغذائي والبيئي والمائي والتحول الرقمي" وذلك بحضور سيادة اللواء سمير بدوي متخصص في ملف الأمن المائي أكاديمية ناصر العسكرية ، الاستاذ الدكتور أحمد بهاء المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت ، الدكتورة الاء فوزي مدرس العلاقات العامة والاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الاستاذ الدكتور محمود فخر الدين رئيس قطاع البنية المعلوماتية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الاستاذ الدكتور علي ابو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ،المهندس محمد صالح الوكيل الدائم نائبا عن وزير الري.

تحدث المهندس محمد صالح الوكيل الدائم لوزارة الري تأثيرات التغيرات المناخية علي دول البحر المتوسط ومنها مصر وأهم الإجراءات التي يتعين علي الدول اتخاذها لمواجهة التغيرات المناخية الي جانب شرح الموقف المائي لمصر والاحتياجات المتزايدة في قطاع المياه ، توضيح ماهي الاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد استهلاك المياه ، اهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعالم العربي ، كيفية اعادة استخدام وتدوير المياه.

قالت الدكتورة الاء فوزي مدرس العلاقات العامة والاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الدول العربية من الضروري أن تتخذ خطوات جادة لتأهيل طلابها وكوادرها نحو صناعه إعلامية مهنية متخصصة في مجال الإعلام والأمن الغذائي والبيئي والمائي والتحول الرقمي وذلك عقب ما يشهده العالم من تطورات في هذة المجالات.

عرض اللواء أركان حرب سمير بدوى المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى بمفهومه الشامل، سواء من الناحية السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الي جانب الوضع فى دول حوض النيل، والموارد المائية المتاحة، الاتفاقيات القائمة التى تنظم العلاقة بين دول الحوض وسد النهضة، مشيرا إلى اﻻتفاقيات التى تمت بين الدول المعنية.

تحدث الاستاذ الدكتور أحمد بهاء المدير الإقليمي لميكروسوفت ان التحول الرقمي اصبح ضرورة حتمية واتجاها عصريا يتوافق وطبيعة ما يشهده عالمنا من متغيرات وما تصبو إليه دول العالم وشعوبها من تطور وازدهار، والتحول الرقمي في المؤسسات يعني الانتقال من الاتجاهات والأنماط التقليدية الحالية إلى الاتجاهات والأنماط المستقبلية التي تشدد على إنتاج المعرفة وابتكارها والانفتاح على الثقافة العالمية؛ بما يكفل عدم العزلة عن العالم من جهة، ويحفظ الهوية الدينية والثقافية والقيمية من جهة أخرى.

أشار الاستاذ الدكتور محمود فخر الدين رئيس قطاع البنية المعلوماتية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 و تحقيق أهداف رؤية مصر من خلال بناء مصر الرقمية وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

أضاف تمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي وتعتمد هذه المحاور على أسس هامة، و هي تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي التنظيمي

قال الاستاذ الدكتور علي ابو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية استطاعت ابهار العالم أجمع من خلال مناقشة القضايا المناخية وعلاقاتها بمختلف التخصصات لوضع رؤي عالمية موحدة للتغيرات المناخية.

وطالب شباب الإعلام من مختلف الدول العربية المساهمة مع مختلف جهات الدول العربية تنمية الوعي البيئي لدي الجماهير من خلال تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة عن القضايا البيئية وأسبابها مقترحات حلولها لكي تساعدهم علي تكوين رأي سليم في هذه القضايا البيئية بحيث يعبر هذا الرأي عن تعبير موضوعي اتجاه الجماهير نحو البيئة وميولهم لها وذلك عن طريق طرح المعلومات والحقائق والأرقام المتعلقة بالبيئة طرحا صادقا وموضوعيا .

الجدير بالذكر أن الملتقى يستهدف ١٠٠ يشارك شباب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وباحثين الماجستير والدكتوراه بكليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق داخل الجامعات والمعاهد والاكاديميات المختلفة المصرية.

يعد ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية هو أحد أنشطة وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والإدارة العامة للعلاقات الخارجية والدولية ضمن فعاليات عام الشباب العربي والذي أعلن عنه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية