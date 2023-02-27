أمير قطر يستقبل رئيس مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وحضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربينى، سفير مصر فى الدوحة.

فيما حضر من الجانب القطرى، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسالم بن مبارك آل شافى، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسئولين.

واستهل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء والوفد المصرى فى قطر، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابى، وطلب أمير قطر نقل تحياته لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن حضور الرئيس السيسى لافتتاح بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، كما أعرب سمو الأمير عن شكره للجهود التى يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون فى قطر، والذين كان لهم دور إيجابى ملموس على أرض قطر.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد، وتمنيات الرئيس لدولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار تحت قيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثانى.

كما أعرب مدبولى عن تهنئته لقطر الشقيقة لنجاحها الكبير فى تنظيم بطولة كأس العالم فى أفضل صورة أبهرت العالم، مشيدا فى الوقت ذاته بالطفرة العمرانية المتميزة التى شهدتها قطر على مدار السنوات الماضية.

وتطرق سمو الأمير تميم بن حمد إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكدا حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر. وأكد الأمير أن الاقتصاد المصرى كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدما سريعا فى قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقى دول العالم.

وأضاف سمو الأمير تميم بن حمد أن الدولة المصرية مع ذلك لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار فى جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين فى جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء.

واختتم سمو الشيخ تميم حديثه بالإعراب عن اعتزاز قطر بالعائلات والجالية المصرية التى تعيش فى قطر، مشيدا بما يربطهم بأشقائهم القطريين من روابط أخوة لا تنفصل.

وعقب رئيس الوزراء بالإعراب عن شكر مصر؛ حكومة وشعبا، لدولة قطر الشقيقة على رعايتها للجالية المصرية، وما يتلقونه من حسن معاملة وكريم اهتمام.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اللقاء، جهود الدولة حاليا لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وتعزيز دور القطاع الخاص، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا الترحيب دوما باستثمارات الأشقاء من دولة قطر فى مختلف القطاعات.